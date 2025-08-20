Ревнивец убил возлюбленную и покромсал защищавших ее детей под Абаканом
Под Абаканом 31‑летний мужчина убил свою 37‑летнюю сожительницу; её малолетние дети получили ножевые ранения, пытаясь защитить мать.
По данным следствия, пара состояла в отношениях около шести месяцев, но между ними часто возникали ссоры — мужчину раздражало, что женщина поддерживала общение с бывшим супругом. В одной из ссор он схватил нож и напал на неё. От криков проснулись её дети — 6‑летний мальчик и 9‑летняя девочка — они попытались вмешаться, но были ранены.
Девочка получила поражения головы и лица, у неё был полностью отрезан указательный палец, который позже хирурги сумели пришить. Оба ребёнка находятся в больнице, мужчина задержан и арестован.
