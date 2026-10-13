В Красноярском крае на дне реки нашли машину с телом пропавшего рыбака
В Красноярском крае водолазы обнаружили на дне реки Сереж затонувший автомобиль, внутри которого находилось тело одного из двух пропавших рыбаков. Об этом сегодня утром сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель».
6 октября отец и сын ушли ловить рыбу в деревню Усть-Березовка Назаровского муниципального округа, но вскоре перестали выходить на связь. Их родственница забила тревогу и обратилась в полицию. Поисковики уже который день прочесывают ближайшие населенные пункты, обследуют береговую линию и акваторию реки Сереж.
На дне водоёма спасатели обнаружили затонувший автомобиль. Они совершили два водолазных спуска, закрепили тросы на машине и вытащили её на берег. В салоне находилось тело 70-летнего мужчины. Второго исчезнувшего рыбака пока не нашли, поисковые операции продолжаются.
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