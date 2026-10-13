В Красноярском крае на дне реки нашли машину с телом пропавшего рыбака

13 октября 2026, 06:54

В Красноярском крае на дне реки Сереж нашли авто с телом 70-летнего пропавшего рыбака

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Красноярском крае водолазы обнаружили на дне реки Сереж затонувший автомобиль, внутри которого находилось тело одного из двух пропавших рыбаков. Об этом сегодня утром сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель».