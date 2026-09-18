В Красноярском крае перевернулась лодка с людьми
В Красноярском крае на реке перевернулась лодка с двумя мужчинами. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.
Инцидент произошёл в акватории Ангары в Мотыгинском округе. Маломерное судно, на борту которого находились судоводитель и пассажир, опрокинулось.
В результате рулевой ушёл под воду. Пассажир спасся — он своими силами выбрался на берег. По факту случившегося организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего — по результатам работы стражи порядка примут решение о возбуждении уголовного дела.
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