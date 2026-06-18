В Красноярском крае пожарный с друзьями спас трех детей из реки
В Красноярском крае водитель пожарного автомобиля отдельного поста пожарно-спасательной части №90 Павел Николаев вместе с друзьями спас трех 12-летних мальчиков, которых унесло течением во время перехода реки Чадобец вброд. Об этом сообщает краевой главк МЧС РФ.
По информации ведомства, 13 июня Павел Николаев, Владимир Сизых и Евгений Верхотуров отдыхали семьями на берегу реки в селе Заледеево. В этот момент они заметили группу детей, пытавшихся перейти Чадобец. После рыбалки трое мальчиков пошли через реку вброд, но течение понесло их. Рядом не оказалось взрослых. Мужчины сразу бросились на помощь.
Дети запаниковали и хватались за спасителей, из-за чего операция осложнилась. Помощь заняла около 40 минут. После этого мальчиков передали медикам, им оказали необходимую помощь. В главке добавили, что сейчас решают вопрос о награждении Павла Николаева, Владимира Сизых и Евгения Верхотурова.
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