В Красноярском крае пожарный с друзьями спас трех детей из реки

18 июня 2026, 10:20

Фото: iStock/Adam Bartosik

В Красноярском крае водитель пожарного автомобиля отдельного поста пожарно-спасательной части №90 Павел Николаев вместе с друзьями спас трех 12-летних мальчиков, которых унесло течением во время перехода реки Чадобец вброд. Об этом сообщает краевой главк МЧС РФ.