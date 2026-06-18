Психотерапевт объяснила пользу секса до душа и чистки зубов
Врач-психотерапевт, коуч по отношениям Сьюзи Мастерсон рассказала о плюсах утреннего секса до чистки зубов и душа. Об этом сообщает Metro.
По словам женщины, дыхание чаще всего связано с ощущением безопасности и привычности. Она объяснила, что до начала дня человек чувствует себя более уязвимым. Психотерапевт отметила, что такая естественность помогает партнерам установить более глубокую связь и укрепить доверие. По ее мнению, утреннее дыхание может стать способом безмолвного взаимодействия на подсознательном уровне.
Летом романтика и отдых часто идут рядом, но врачи советуют не забывать о рисках. Высокая температура ускоряет работу сердца, а интимная близость усиливает нагрузку, поэтому при скрытых проблемах с сосудами и давлением возможны опасные осложнения. Психолог Евгения Арутюнян в беседе с «Радио 1» уточнила, что у здорового человека шанс столкнуться с инфарктом во время секса невелик. По ее словам, угрозу создают зной, обезвоживание, алкоголь и гипертония, особенно если на этом фоне человек перегружает себя.
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