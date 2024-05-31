«Cнес надгробие и бегал с флагом по деревне»: Пьяный вандал разгромил могилу бойца СВО

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Житель села Раздольного Амурской области разгромил могилу участника специальной военной операции. Как рассказала супруга погибшего изданию Amur.life, мужчина раскидал цветы и венки, а также вырвал флаг России.
«Человек, который устроил погром, вырвал флаг... Потом этот человек с флагом бегал по деревне. После увиденного написала заявление в полицию», – рассказала жена погибшего на СВО солдата.Как утверждает женина, она лично связалась с вандалом, и тот начал оправдываться тем, что якобы споткнулся. При этом за содеянное амурчанин не стал извиняться.
Помимо этого, от рук дикаря пострадали и другие могилы. Как заявила собеседница издания, у одного из захоронений, в частности, опрокинули памятник и вырвали оградку.
«Мой муж похоронен в начале ряда, и я, когда дальше пошла, увидела памятник опрокинутый и вырванную оградку. Я связалась с другой пострадавшей семьей, и мы выяснили, что в день похорон памятник тот был на месте, поэтому понятно, кто это сделал. У нас деревня бунтует. Такого никогда не было», – поделилась пострадавшая.По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. В УМВД по Амурской области уточнили, что на момент совершения злодеяния мужчина был сильно пьян.
Ранее сообщалось, что в Якутске пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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