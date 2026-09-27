В Хабаровском крае три человека погибли при лобовом столкновении на трассе
В Хабаровском крае произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла 27 сентября на 145-м километре трассы А-375 Хабаровск — Ванино. Автомобиль Honda Freed выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Expert.
В результате ДТП шофёр минивэна, водитель и пассажир японского универсала получили травмы, от которых скончались до приезда скорой медицинской помощи. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства столкновения.
До этого сообщалось об аварии в Подмосковье. Там легковушка перевернулась после столкновения с двумя машинами.
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