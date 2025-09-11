В Красноярском крае студентка утопила младенца в унитазе и выбросила в мусор
В Красноярском крае осудили 18-летнюю студентку, которая утопила новорожденную девочку в унитазе и выбросила ее в мусорное ведро. Об этом сообщает «Лента.ру».
Происшествие случилось 23 февраля этого года. Студентка родила в туалете общежития. Мама намеренно оставила ребенка в унитазе, в результате чего девочка наглоталась воды. После девушка положила младенца в пакет и выбросила в мусор.
Студентку признали виновной по статье 106 УК РФ («Убийство новорожденного»). Ее приговорили к 1,5 годам колонии-поселения. Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила расстройств у девушки.
