В Красноярском крае студентка утопила младенца в унитазе и выбросила в мусор

11 сентября 2025, 12:42

Фото: iStock/Kseniia Kapris

В Красноярском крае осудили 18-летнюю студентку, которая утопила новорожденную девочку в унитазе и выбросила ее в мусорное ведро. Об этом сообщает «Лента.ру».