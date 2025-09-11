В Новосибирске мужчина пять лет избивал жену и маленького сына
В Новосибирске суд арестовал 37-летнего мужчину, который пять лет регулярно избивал жену и маленького сына. Об этом сообщает «Лента.ру».
По данным следствия, с 2020 по 2025 год мужчина систематически избивал жену и сына, нанося им травмы различной степени тяжести. К тому же правоохранители обратили внимание на причиненный психологический вред пострадавшим. В прокуратуре уточняют, мужчина бил супругу и ребенка руками и ногами без значительного повода.
Местного жителя арестовали до 8 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»).
Читайте также: