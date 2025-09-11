В Пермском крае студент погиб, попав в бетономешалку на производстве

11 сентября 2025, 12:35

В Пермском крае студент упал в бетономешалку, его не спасли

Фото: iStock/Fedorovekb

В Пермском крае студент умер во время прохождения производственной практики. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.