В Пермском крае студент погиб, попав в бетономешалку на производстве
В Пермском крае студент умер во время прохождения производственной практики. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.
Молодой человек проходил производственную практику на предприятии в Карагайском районе. Накануне вечером он попал в механизм бетономешалки, получив травмы, несовместимые с жизнью.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время проводятся экспертизы и опрашиваются свидетели.
