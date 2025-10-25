В Петербурге массовое ДТП с большегрузами полностью парализовало движение
В Санкт-Петербурге крупная авария с участием грузовых и легкового автомобилей парализовала движение на Софийской улице. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».
По предварительной информации, столкнулись два большегруза и легковушка. На место происшествия незамедлительно выехали экипажи экстренных служб. Сотрудники правоохранительных органов оцепили участок дороги.
Спасатели и медики оказывают необходимую помощь и устанавливают обстоятельства случившегося. Точное количество пострадавших остаётся неизвестным. Сообщается, что фуры получили серьёзные повреждения и полностью перекрыли проезжую часть.
Сейчас медики осматривают людей на месте аварии, а спасатели и полиция координируют свои действия. Пробки в районе инцидента продолжают расти.
