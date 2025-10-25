Достижения.рф

В Москве мигранты устроили массовую драку дорожными знаками и попали на видео

В московском ЖК «Прокшино» трое пострадали в массовой драке с участием мигрантов
Фото: Istock/Alina Vytiuk

В Москве, на улицах жилого комплекса «Прокшино», между группой мигрантов вспыхнула массовая драка. Telegram-канал Baza опубликовал видео с места событий.



На кадрах видно, как десятки человек бегают по проезжей части, активно наносят друг другу удары и швыряют различные предметы. По информации канала, в ход шли подручные средства, включая лопаты и дорожные знаки.

В результате столкновения три человека получили телесные повреждения. На место конфликта оперативно выехали наряды полиции, сотрудники Росгвардии и бригады скорой медицинской помощи. Правоохранительные органы сейчас работают на месте, устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников.

Очевидцы из числа местных жителей рассказали, что конфликт заставил их уворачиваться от летящих предметов и случайных ударов, чтобы не пострадать.

Ольга Щелокова

