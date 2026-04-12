Под Калининградом 13-летний подросток без шлема разбился на скутере
В калининградском посёлке Калужское подросток 2010 года рождения получил травмы при падении со скутера. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло днём 12 апреля. Установлено, что мальчик управлял скутером без мотошлема. Во время движения он не справился с управлением и допустил падение с транспортного средства.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что подросток не имел права управления скутером и соответствующего водительского удостоверения. Кроме того, ребёнок находился за рулём один, без сопровождения взрослых. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения. Сотрудники организовали проверку и выясняют все обстоятельства.
Читайте также: