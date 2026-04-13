На трассе в Приморье группа детей пострадала в жуткой аварии
В Приморском крае на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток произошла авария, в которой пострадали трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Установлено, что 30-летняя женщина управляла автомобилем Toyota Prius. В какой-то момент она выехала на полосу встречного движения. Там её машина столкнулась с автомобилем Toyota Ipsum.
В момент аварии в транспортном средстве виновницы ДТП находились трое несовершеннолетних пассажиров. Трое детей в возрасте от одного года до восьми лет получили травмы различной степени тяжести. Прокуратура Пожарского района взяла на контроль установление всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось о происшествии в Дагестане, где шестилетняя девочка выбежала на дорогу и попала под колёса легковушки.
Читайте также: