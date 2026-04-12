В Подмосковье ребёнок нашёл неизвестный предмет, который взорвался у него в руках
В подмосковном Орехово-Зуево неизвестный предмет взорвался прямо в руках у ребёнка. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл на улице Бугрова. Мальчик гулял на территории, увидел на земле незнакомый предмет и поднял его. Через несколько секунд находка взорвалась у него в руках.
На место происшествия немедленно прибыли полиция и бригада скорой помощи. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Сообщается, что взрыв сильно повредил ребёнку руку.
Взрывная травма затронула пальцы. Врачи не исключают ампутацию. Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и осматривают место взрыва. Специалистам предстоит установить природу неизвестного предмета. Обстоятельства случившегося выясняются.
Читайте также: