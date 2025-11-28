Достижения.рф

В Красноярском крае задержали мужчину за избиение мэра Енисейска на приёме

Фото: iStock/Oleg Elagin

В Енисейске задержан 46-летний местный житель по подозрению в избиении главы города Валерия Никольского во время личного приёма. Об этом сообщает РИА Новости.



По версии следствия, мужчина пришёл на приём, выразил недовольство работой властей и набросился на Никольского, нанеся не менее 10 ударов кулаком по лицу. Пострадавший получил телесные повреждения, их тяжесть уточняется — пока серьёзного вреда здоровью нет.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Задержанный находится под следствием, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Иван Мусатов

