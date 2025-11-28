Достижения.рф

Супругов из Новосибирска избили соседи из-за парковки

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Новосибирске ссора соседей из-за парковки переросла в драку с угрозами. Об этом сообщают телеграм-каналы.



Подробности приводит местная жительница Лариса. По ее словам, они с мужем не смогли припарковать «Газель» во дворе своего дома из-за снега и ненадолго остановились в неположенном месте, чтобы ее разгрузить. Это вызвало недовольство их соседа Анатолия и его жены. Мужчина ковшом трактора накидывал снег перед машиной, а женщина вовсе набросилась на Ларису с кулаками.

Владельцы «Газели» пытались объяснить, что быстро убрать машину у них не получится, но их соседей такой ответ не устраивал. Лариса утверждает, что тракторист даже достал тесак и угрожал ей с мужем расправой.

Супруг женщины смог утихомирить пару, взяв монтировку для защиты. Когда на место прибыла полиция, агрессивных соседей там уже не было. Лариса надеется, что их привлекут к ответственности. В качестве доказательства она сняла следы побоев.

Лидия Пономарева

