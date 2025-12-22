В Кремле прокомментировали убийство генерал-лейтенанта Сарварова

22 декабря 2025, 18:28

Песков: спецслужбы будут вести расследование убийства Сарварова

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Российские спецслужбы будут расследовать страшное убийство начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





Утром 22 декабря в Орехово-Борисово в Москве взорвался автомобиль. Позже стало известно, что при взрыве пострадал генерал-лейтенант Сарваров. От полученных ранений он скончался в больнице.







«Это, естественно, страшное убийство, это покушение. И специальные службы будут вести расследование. Будут делать то, что должны делать в этой ситуации», — заявил Песков в интервью RT.