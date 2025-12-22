В Кремле прокомментировали убийство генерал-лейтенанта Сарварова
Российские спецслужбы будут расследовать страшное убийство начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Утром 22 декабря в Орехово-Борисово в Москве взорвался автомобиль. Позже стало известно, что при взрыве пострадал генерал-лейтенант Сарваров. От полученных ранений он скончался в больнице.
«Это, естественно, страшное убийство, это покушение. И специальные службы будут вести расследование. Будут делать то, что должны делать в этой ситуации», — заявил Песков в интервью RT.
По данным «Москвы 24», убийство Сарварова могли организовать украинские спецслужбы. Такую версию не исключают следователи.
Отмечается, что взрывное устройство установили в нижней части автомобиля. Очевидцы утверждают, что взрыв прогремел в 07:00.
Для раскрытия убийства Сарварова направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата СК РФ.