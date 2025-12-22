В результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Генерального штаба ВС РФ
На юге Москвы произошел взрыв автомобиля, унесший жизнь начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил России, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Взрывное устройство с мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте сработало в джипе на улице Ясеневой.
Соседи услышали мощный звук, доносящийся из двух кварталов от места происшествия. Генерал-лейтенант получил серьезные травмы и скончался в больнице. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
По предварительным данным, следствие рассматривает версию о возможной причастности украинских спецслужб к этому инциденту. Общественность ожидает дальнейших разъяснений и информации о ходе расследования.
