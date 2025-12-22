22 декабря 2025, 10:11

Фото: iStock/Sinenkiy

На юге Москвы произошел взрыв автомобиля, унесший жизнь начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил России, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.