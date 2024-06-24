В Кремле рассказали о реакции Путина на теракты в Крыму и Дагестане

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что всем пострадавшим от террористических атак в Крыму и Дагестане оказывается необходимая помощь, а президент Владимир Путин в курсе происходящего.
«Президент в Кремле, получает информацию о мерах по оказанию помощи пострадавшим от атак в Крыму и раненым, а также тем, кто потерял родственников в Дагестане. Путин выражает свои глубокие соболезнования. Всем, кто потерял родных в Крыму, и семьям погибших в Дагестане оказывается помощь. Медицинская помощь предоставляется всем пострадавшим», — цитирует Пескова РИА Новости.Он также добавил, что у Путина запланированы несколько встреч и международные телефонные разговоры. В том числе, президент примет с докладом главу ВТБ Андрея Костина на открытой для СМИ встрече.
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Артем Кузьмин