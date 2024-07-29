В Крыму и Севастополе сообщили о ракетной опасности

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В Крыму и Севастополе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» – объявил он.
Также отмечается, что на время тревоги перекрыто движение по Крымскому мосту через Керченский пролив.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – сообщили в Telegram-канале оперативной информации по Крымскому мосту.
Воздушная тревога в Севастополе продолжалась 20 минут (с 00:19 до 00:40 по московскому времени), и мост был открыт для движения через 10 минут после объявления опасности.
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Александр Климов