В Курской области уничтожили 12 украинских БПЛА

Фото: iStock/NatureNow
Еще 12 украинских военных беспилотников сбили в Курской области, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Еще 12 украинских БПЛА самолетного типа было сбито в Обоянском и Медвенском районах нашими защитниками! Спасибо бойцам ПВО!» – сообщил он.
Ранее Смирнов заявил, что в Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Также стало известно, что два украинских беспилотника были сбиты над Нижегородской областью в воскресенье, 28 июля.
Читайте также:
В США назвали ежедневные потери ВСУ
Появились кадры полёта дрона ВСУ над Рязанской областью
Над Брянской областью ликвидировали 21 беспилотник ВСУ
Александр Климов