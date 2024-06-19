В Подмосковье курьеры сервиса «Самокат» толпой избили мужчину

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Главным Следственным управлением по Московской области в настоящее время расследуется дело об избиении мужчины толпой курьеров сервиса «Самокат», сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на одной из улиц города Люберцы. Правоохранительными органы исходя из информации СМИ возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст.213 «Хулиганство» по факту избиения мужчины группой иностранных граждан. Как уточняет ведомство, согласно видеофрагментам, размещенным в Интернете, мигранты избили мужчину за то, что он заступился за девушку, к которой они приставали.
На данный момент полицией уже установлены личности трех участников драки, все они в возрасте от 21 до 23 лет. Они доставлены в территориальный отдел для дальнейшего расследования.
Читайте также:
Мигранты запугали семью участника СВО в Самаре
В Подмосковье против иностранца возбудили дело за осквернение памятника
В Люблино дети мигранта толпой избили русского ребёнка в присутствии своего отца
Олег Дикий