Связь с цыганкой, колдовство и предательство матери: Андрей Малахов раскрыл новые детали убийства экс-мэра Самары и его жены

16 июня 2025, 16:13

Екатерина и Влад (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В эфире программы «Малахов» расследуется резонансное дело об исчезновении бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Тела до сих пор не обнаружены, а внучка призналась в совершении двойного убийства. В материале «Радио 1» расскажем новые шокирующие факты, которые стали известны, и выясним, что на самом деле стало причиной убийства: колдовство свекрови, предательство матери или болезненный развод.





Содержание Внучка задержана за отравление и расчленение родственников Новые обстоятельства Ответ Екатерины на обвинения матери Екатерина рассказала о знакомстве с Метревели Людмила о знакомстве с Пасек Заявления бывшего мужа Бельской Чувства к Владу Огромная сумма денег Катя передала привет неизвестной женщине

Внучка задержана за отравление и расчленение родственников

Екатерина и Влад (Фото: кадр из программы «Малахов»)



Новые обстоятельства

«Когда крестная привезла дочь и внука домой на родину, мы всей семьей выдохнули. Мы думали, что, наконец-то, кошмар закончился. Но нет, всё оказалось только впереди. Куда мы только не обращались с родителями Крестной. В ПДН, в полицию... Я просила друзей поговорить с дочерью, но она продолжала устраивать скандалы, считая, что её счастливый брак не сложился из-за меня и из-за денег. Катя становилась всё злее и злее, на мой взгляд. Напоминала бесноватую. Наша жизнь превратилась в ад. В вещах, которые дочь привезла с собой из Израиля, мы нашли чемоданы со свадебными платьями. Разбирая их с мамой, мы обнаружили зашитые в подол всех трех платьев кости, тряпки, кусочки кожи, нитки и иголки. Мы напугались. Дочь вроде тоже сказала, что ничего об этом не знала. На лицо был факт колдовства. Дочь сняла крест и прекратила посещать храмы и службы. Самые ужасные её скандалы, сопровождающиеся драками, происходили накануне больших церковных праздников или в посты. Мы всегда с мамой нервничали и ждали: "Ну вот сейчас начнётся...". Это было зверское, спланированное насильственное жестокое убийство моих родителей, которое произошло в пост», — указано в письме.

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«Я была в полном шоке. В чем нас еще можно обвинить? Это большой грех, и заниматься этим нельзя. Мы всегда добивались всего сами, мои дети никогда не рассчитывали на колдовство — они трудились, работали, жили и любили без всякой магии и заклинаний. Людмила, насколько я знаю, ездила к шаманам. Я была очень удивлена, что это происходит. Не могла понять, зачем терять время, деньги и энергию на такие вещи. Может, ее научили, чтобы она зашивала косточки в платьях и привозила с собой какие-то тряпочки. Я не знаю...», — сказала Пасек в свое оправдание.



Соучастники Екатерины (Фото: кадр из программы «Малахов»)



Ответ Екатерины на обвинения матери

Екатерина рассказала о знакомстве с Метревели

Татуировка Екатерины (Фото: кадр из программы «Малахов»)



Екатерина Бельская (Фото: РИА Новости/РИА Новости)



Людмила о знакомстве с Пасек

«Я серьезно заболела. Прилетела в Израиль и перенесла тяжелую операцию. В этот период моя знакомая Белла, не гадалка и не колдунья, попросила свою приятельницу Лору привезти мне в больницу соки и фрукты, так как её не было в стране. Я тогда только начала приходить в себя после операции, и моя дочь ухаживала за мной. Я обратила внимание, как Лора живо болтает с Катей и осыпает её комплиментами. Чуть позже через Лору Влад, её сын, назначил дочери свидание. После первого свидания с Владом Катя была не в восторге. Мы вернулись в Самару, Влад стал задаривать дочь дорогими подарками. Я была против этого...Через 2 месяца он сделал ей предложение», — написала она.

Екатерина (Фото: кадр из программы «Малахов»)



Заявления бывшего мужа Бельской

Чувства к Владу

«Надеюсь, что он меня простил. На самом деле я искренне любила этого человека. Ссоры между нами произошли из-за денег. Даже не могла подумать, что именно они разрушат мой брак. Мы очень часто и каждый день ругались, несмотря на наличие грудного ребенка и хорошие условия жизни. Эти конфликты стали невыносимыми. Сейчас думаю, что со временем, возможно, скандалы бы закончились, но, увы, так вышло. Наверное, не всем под силу справиться с подобным. Мы сломались как семья, как муж и жена, как одно целое», — написала она.

Муж Екатерины Влад (Фото: кадр из программы «Малахов»)



Огромная сумма денег

Мать Влада (Фото: кадр из программы «Малахов»)



Катя передала привет неизвестной женщине