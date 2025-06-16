Связь с цыганкой, колдовство и предательство матери: Андрей Малахов раскрыл новые детали убийства экс-мэра Самары и его жены
В эфире программы «Малахов» расследуется резонансное дело об исчезновении бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Тела до сих пор не обнаружены, а внучка призналась в совершении двойного убийства. В материале «Радио 1» расскажем новые шокирующие факты, которые стали известны, и выясним, что на самом деле стало причиной убийства: колдовство свекрови, предательство матери или болезненный развод.
Внучка задержана за отравление и расчленение родственников
31 января друг Виктора Тархова обратился в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже. Последний раз семья связывалась с ним в конце декабря 2024 года. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, а внучка Тархова была задержана как подозреваемая в совершении преступления. Согласно версии следствия, она заранее готовилась к преступлению. В ходе допроса девушка призналась, что действовала из корыстных побуждений: отравила родственников, заморозила их тела с помощью азота, а затем соучастник расчленил их. В отношении обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против неё возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) за действия с автомобилем бабушки. Помимо этого, стало известно, что у Екатерины было два сообщника.
Новые обстоятельстваВ одной из передач опубликовали письмо от Людмилы Тарховой, матери Кати Бельской. Напомним, что обе они находятся под стражей в СИЗО.
«Когда крестная привезла дочь и внука домой на родину, мы всей семьей выдохнули. Мы думали, что, наконец-то, кошмар закончился. Но нет, всё оказалось только впереди. Куда мы только не обращались с родителями Крестной. В ПДН, в полицию... Я просила друзей поговорить с дочерью, но она продолжала устраивать скандалы, считая, что её счастливый брак не сложился из-за меня и из-за денег. Катя становилась всё злее и злее, на мой взгляд. Напоминала бесноватую. Наша жизнь превратилась в ад. В вещах, которые дочь привезла с собой из Израиля, мы нашли чемоданы со свадебными платьями. Разбирая их с мамой, мы обнаружили зашитые в подол всех трех платьев кости, тряпки, кусочки кожи, нитки и иголки. Мы напугались. Дочь вроде тоже сказала, что ничего об этом не знала. На лицо был факт колдовства. Дочь сняла крест и прекратила посещать храмы и службы. Самые ужасные её скандалы, сопровождающиеся драками, происходили накануне больших церковных праздников или в посты. Мы всегда с мамой нервничали и ждали: "Ну вот сейчас начнётся...". Это было зверское, спланированное насильственное жестокое убийство моих родителей, которое произошло в пост», — указано в письме.
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Этот отрывок из письма Людмилы Тарховой побудил её бывшую сватью Ларису Пасек прилететь в Москву из Израиля. Лариса в шоке от обвинений, выдвинутых против неё. Она утверждает, что есть люди, которые не могут обойтись без скандалов. Стоит отметить, что Людмила убеждена, что именно Лариса и её колдовство стали причиной разлада между Катей Бельской и семьёй Тарховых, а также причиной двойного убийства.
«Я была в полном шоке. В чем нас еще можно обвинить? Это большой грех, и заниматься этим нельзя. Мы всегда добивались всего сами, мои дети никогда не рассчитывали на колдовство — они трудились, работали, жили и любили без всякой магии и заклинаний. Людмила, насколько я знаю, ездила к шаманам. Я была очень удивлена, что это происходит. Не могла понять, зачем терять время, деньги и энергию на такие вещи. Может, ее научили, чтобы она зашивала косточки в платьях и привозила с собой какие-то тряпочки. Я не знаю...», — сказала Пасек в свое оправдание.
Семья Пасек уверена, что таким образом Людмила пытается оправдать себя, поскольку никогда не проявляла заботы о воспитании своей дочери и разрушила её личную жизнь. Отмечается, что именно это и стало козырем для мошенницы Светланы Метревели.
Ответ Екатерины на обвинения материЕкатерина призналась, что наломала очень много дров. По ее словам, в отношениях с Владом у них была гадалка по имени Белла, которая утверждала, что встреча с ним является судьбоносной и навсегда. Она вспомнила, что у её мамы была подруга, тётя Люда Лисак, которая также говорила, что Катя выйдет замуж не в России. Она упомянула об иголках и костях в её платьях, добавив, что чего не было, того не было.
Екатерина рассказала о знакомстве с Метревели
На последнем заседании Екатерину спросили о татуировке, на что она ответила, что у нее были очень близкие отношения с Метревели. Ей задали вопрос, считала ли она ее своей мамой, Екатерина отметила, что их познакомили целенаправленно. Пасек была поражена, узнав, что Екатерина сделала татуировку в честь своей сообщницы. Напомним, что заочное обвинение было предъявлено 56-летней Светлане Метревели, уроженке Самарской области, за пособничество в убийстве, а также ее 25-летнему племяннику Дмитрию Метревели, который обвиняется в убийстве двух человек, совершенном из корыстных побуждений и по предварительному сговору. Светлана и Дмитрий, проживающие за границей, были объявлены в международный розыск.
По одной из версий, Екатерина, основная подозреваемая в убийстве супругов Тарховых, познакомилась с Метревели во время своей поездки в Грузию. Сначала Катю связывали с Виталием Лукиным, который является ее возлюбленным по переписке и сейчас находится в тюрьме за отмыв денег. Один из знакомых Виталия, Михаил, сообщил, что в 2010 — 2011 годах Метревели взяли крупный заем на сумму 24 миллиона рублей с намерением открыть бизнес. Однако вскоре управляющий банком застрелился, и у банка была отозвана лицензия, в результате чего Метревели решили не оплачивать долг. Как стало известно, что директора этого банка довели до самоубийства.
Людмила о знакомстве с Пасек
«Я серьезно заболела. Прилетела в Израиль и перенесла тяжелую операцию. В этот период моя знакомая Белла, не гадалка и не колдунья, попросила свою приятельницу Лору привезти мне в больницу соки и фрукты, так как её не было в стране. Я тогда только начала приходить в себя после операции, и моя дочь ухаживала за мной. Я обратила внимание, как Лора живо болтает с Катей и осыпает её комплиментами. Чуть позже через Лору Влад, её сын, назначил дочери свидание. После первого свидания с Владом Катя была не в восторге. Мы вернулись в Самару, Влад стал задаривать дочь дорогими подарками. Я была против этого...Через 2 месяца он сделал ей предложение», — написала она.
Дочка, по её словам, накануне свадьбы рассказала, что была беременна. Людмила отметила, что была рада этой новости. Она рассказала, что Влад пригласил их в ресторан и предложил открыть совместный бизнес с проектом на сумму миллион евро, но при условии, что бизнес будет зарегистрирован на его отца и на него самого.
Однако родители Екатерины убедили её, что бизнес должен быть оформлен на Катю и Влада. После этого Влад сильно изменился: начал скандалить и приходить домой пьяным. Мать Влада не подтвердила эту информацию.
Заявления бывшего мужа БельскойПо словам бывшего мужа Екатерины, Людмила постоянно угрожала ей лишением наследства и делала всё возможное, чтобы Екатерина не могла жить полноценной жизнью. Он подтвердил, что Людмила часто просила у него деньги в долг, но затем не возвращала их. Также он отметил, что вся семья оказывала давление на Екатерину и манипулировала ею, чтобы она ушла от него.
Чувства к Владу
«Надеюсь, что он меня простил. На самом деле я искренне любила этого человека. Ссоры между нами произошли из-за денег. Даже не могла подумать, что именно они разрушат мой брак. Мы очень часто и каждый день ругались, несмотря на наличие грудного ребенка и хорошие условия жизни. Эти конфликты стали невыносимыми. Сейчас думаю, что со временем, возможно, скандалы бы закончились, но, увы, так вышло. Наверное, не всем под силу справиться с подобным. Мы сломались как семья, как муж и жена, как одно целое», — написала она.
Мать Влада, отвечая на вопрос о том, простил ли Влад Екатерину, сказала, что не знает, но отметила, что он, похоже, немного подзабыл об этом.
Огромная сумма денег
Людмила сообщила в письме, что после свадьбы перевела Владу значительную сумму для покупки автомобиля, погашения ипотеки и отдыха. Однако банк заблокировал эти средства, так как Влад оказался в черном списке. Она отметила, что Екатерина была нужна Владу для легализации денежных средств. Мать Влада не подтвердила эту информацию.
Людмила рассказала, что Влад настаивал на том, чтобы Катя сделала аборт. Она оплатила клинику для дочери, но Влад перевез ее в государственную больницу для родов. После рождения сына Влад начал угрожать и шантажировать Екатерину вместе с матерью. Лора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укладывала ребенка спать и часто звонила Людмиле с угрозами.