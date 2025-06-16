Связь с цыганкой, колдовство и предательство матери: Андрей Малахов раскрыл новые детали убийства экс-мэра Самары и его жены

Екатерина и Влад (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В эфире программы «Малахов» расследуется резонансное дело об исчезновении бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Тела до сих пор не обнаружены, а внучка призналась в совершении двойного убийства. В материале «Радио 1» расскажем новые шокирующие факты, которые стали известны, и выясним, что на самом деле стало причиной убийства: колдовство свекрови, предательство матери или болезненный развод.



Внучка задержана за отравление и расчленение родственников


31 января друг Виктора Тархова обратился в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже. Последний раз семья связывалась с ним в конце декабря 2024 года. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, а внучка Тархова была задержана как подозреваемая в совершении преступления. Согласно версии следствия, она заранее готовилась к преступлению. В ходе допроса девушка призналась, что действовала из корыстных побуждений: отравила родственников, заморозила их тела с помощью азота, а затем соучастник расчленил их. В отношении обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против неё возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) за действия с автомобилем бабушки. Помимо этого, стало известно, что у Екатерины было два сообщника.

Екатерина и Влад (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Новые обстоятельства

В одной из передач опубликовали письмо от Людмилы Тарховой, матери Кати Бельской. Напомним, что обе они находятся под стражей в СИЗО.

«Когда крестная привезла дочь и внука домой на родину, мы всей семьей выдохнули. Мы думали, что, наконец-то, кошмар закончился. Но нет, всё оказалось только впереди. Куда мы только не обращались с родителями Крестной. В ПДН, в полицию... Я просила друзей поговорить с дочерью, но она продолжала устраивать скандалы, считая, что её счастливый брак не сложился из-за меня и из-за денег. Катя становилась всё злее и злее, на мой взгляд. Напоминала бесноватую. Наша жизнь превратилась в ад. В вещах, которые дочь привезла с собой из Израиля, мы нашли чемоданы со свадебными платьями. Разбирая их с мамой, мы обнаружили зашитые в подол всех трех платьев кости, тряпки, кусочки кожи, нитки и иголки. Мы напугались. Дочь вроде тоже сказала, что ничего об этом не знала. На лицо был факт колдовства. Дочь сняла крест и прекратила посещать храмы и службы. Самые ужасные её скандалы, сопровождающиеся драками, происходили накануне больших церковных праздников или в посты. Мы всегда с мамой нервничали и ждали: "Ну вот сейчас начнётся...". Это было зверское, спланированное насильственное жестокое убийство моих родителей, которое произошло в пост», — указано в письме.

«Работала» с чеченцами и убила родного отца: в эфире шоу «Малахов» первое интервью из тюрьмы внучки экс-мэра Самары Тархова
«Работала» с чеченцами и убила родного отца: в эфире шоу «Малахов» первое интервью из тюрьмы внучки экс-мэра Самары Тархова

Этот отрывок из письма Людмилы Тарховой побудил её бывшую сватью Ларису Пасек прилететь в Москву из Израиля. Лариса в шоке от обвинений, выдвинутых против неё. Она утверждает, что есть люди, которые не могут обойтись без скандалов. Стоит отметить, что Людмила убеждена, что именно Лариса и её колдовство стали причиной разлада между Катей Бельской и семьёй Тарховых, а также причиной двойного убийства.

«Я была в полном шоке. В чем нас еще можно обвинить? Это большой грех, и заниматься этим нельзя. Мы всегда добивались всего сами, мои дети никогда не рассчитывали на колдовство — они трудились, работали, жили и любили без всякой магии и заклинаний. Людмила, насколько я знаю, ездила к шаманам. Я была очень удивлена, что это происходит. Не могла понять, зачем терять время, деньги и энергию на такие вещи. Может, ее научили, чтобы она зашивала косточки в платьях и привозила с собой какие-то тряпочки. Я не знаю...», — сказала Пасек в свое оправдание.



Семья Пасек уверена, что таким образом Людмила пытается оправдать себя, поскольку никогда не проявляла заботы о воспитании своей дочери и разрушила её личную жизнь. Отмечается, что именно это и стало козырем для мошенницы Светланы Метревели.

Соучастники Екатерины (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Ответ Екатерины на обвинения матери

Екатерина призналась, что наломала очень много дров. По ее словам, в отношениях с Владом у них была гадалка по имени Белла, которая утверждала, что встреча с ним является судьбоносной и навсегда. Она вспомнила, что у её мамы была подруга, тётя Люда Лисак, которая также говорила, что Катя выйдет замуж не в России. Она упомянула об иголках и костях в её платьях, добавив, что чего не было, того не было.

Екатерина рассказала о знакомстве с Метревели


Татуировка Екатерины (Фото: кадр из программы «Малахов»)
На последнем заседании Екатерину спросили о татуировке, на что она ответила, что у нее были очень близкие отношения с Метревели. Ей задали вопрос, считала ли она ее своей мамой, Екатерина отметила, что их познакомили целенаправленно. Пасек была поражена, узнав, что Екатерина сделала татуировку в честь своей сообщницы. Напомним, что заочное обвинение было предъявлено 56-летней Светлане Метревели, уроженке Самарской области, за пособничество в убийстве, а также ее 25-летнему племяннику Дмитрию Метревели, который обвиняется в убийстве двух человек, совершенном из корыстных побуждений и по предварительному сговору. Светлана и Дмитрий, проживающие за границей, были объявлены в международный розыск.

По одной из версий, Екатерина, основная подозреваемая в убийстве супругов Тарховых, познакомилась с Метревели во время своей поездки в Грузию. Сначала Катю связывали с Виталием Лукиным, который является ее возлюбленным по переписке и сейчас находится в тюрьме за отмыв денег. Один из знакомых Виталия, Михаил, сообщил, что в 2010 — 2011 годах Метревели взяли крупный заем на сумму 24 миллиона рублей с намерением открыть бизнес. Однако вскоре управляющий банком застрелился, и у банка была отозвана лицензия, в результате чего Метревели решили не оплачивать долг. Как стало известно, что директора этого банка довели до самоубийства.

Екатерина Бельская (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Людмила о знакомстве с Пасек

«Я серьезно заболела. Прилетела в Израиль и перенесла тяжелую операцию. В этот период моя знакомая Белла, не гадалка и не колдунья, попросила свою приятельницу Лору привезти мне в больницу соки и фрукты, так как её не было в стране. Я тогда только начала приходить в себя после операции, и моя дочь ухаживала за мной. Я обратила внимание, как Лора живо болтает с Катей и осыпает её комплиментами. Чуть позже через Лору Влад, её сын, назначил дочери свидание. После первого свидания с Владом Катя была не в восторге. Мы вернулись в Самару, Влад стал задаривать дочь дорогими подарками. Я была против этого...Через 2 месяца он сделал ей предложение», — написала она.

Дочка, по её словам, накануне свадьбы рассказала, что была беременна. Людмила отметила, что была рада этой новости. Она рассказала, что Влад пригласил их в ресторан и предложил открыть совместный бизнес с проектом на сумму миллион евро, но при условии, что бизнес будет зарегистрирован на его отца и на него самого.

Однако родители Екатерины убедили её, что бизнес должен быть оформлен на Катю и Влада. После этого Влад сильно изменился: начал скандалить и приходить домой пьяным. Мать Влада не подтвердила эту информацию.

Екатерина (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Заявления бывшего мужа Бельской

По словам бывшего мужа Екатерины, Людмила постоянно угрожала ей лишением наследства и делала всё возможное, чтобы Екатерина не могла жить полноценной жизнью. Он подтвердил, что Людмила часто просила у него деньги в долг, но затем не возвращала их. Также он отметил, что вся семья оказывала давление на Екатерину и манипулировала ею, чтобы она ушла от него.

Чувства к Владу

«Надеюсь, что он меня простил. На самом деле я искренне любила этого человека. Ссоры между нами произошли из-за денег. Даже не могла подумать, что именно они разрушат мой брак. Мы очень часто и каждый день ругались, несмотря на наличие грудного ребенка и хорошие условия жизни. Эти конфликты стали невыносимыми. Сейчас думаю, что со временем, возможно, скандалы бы закончились, но, увы, так вышло. Наверное, не всем под силу справиться с подобным. Мы сломались как семья, как муж и жена, как одно целое», — написала она.

Муж Екатерины Влад (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Мать Влада, отвечая на вопрос о том, простил ли Влад Екатерину, сказала, что не знает, но отметила, что он, похоже, немного подзабыл об этом.

Огромная сумма денег


Людмила сообщила в письме, что после свадьбы перевела Владу значительную сумму для покупки автомобиля, погашения ипотеки и отдыха. Однако банк заблокировал эти средства, так как Влад оказался в черном списке. Она отметила, что Екатерина была нужна Владу для легализации денежных средств. Мать Влада не подтвердила эту информацию.

Мать Влада (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Людмила рассказала, что Влад настаивал на том, чтобы Катя сделала аборт. Она оплатила клинику для дочери, но Влад перевез ее в государственную больницу для родов. После рождения сына Влад начал угрожать и шантажировать Екатерину вместе с матерью. Лора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укладывала ребенка спать и часто звонила Людмиле с угрозами.

Катя передала привет неизвестной женщине

Екатерина передала привет Мерисабель Владимировне, когда её вели в зал суда. Установилось, что цыганка, находящаяся с Катей в одной камере, попросила передать привет другой цыганке.

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Анастасия Хохлова

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