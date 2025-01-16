В Крыму и Севастополе погибли 34 дельфина из-за разлива мазута

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В Крыму и Севастополе обнаружили тела 34 дельфинов после разлива мазута из-за ЧП с танкерами. Этим поделились в центре по спасению дельфинов «Безмятежное море».
«16 дельфинов найдены на территории Республики Крым и 18 — в Севастопольском районе», — рассказали в официальной группе центра в соцсети «ВК».
Преимущественно свежие тела животных начало выбрасывать на берег в последнее время. За прошедшие три дня центр получил информацию о 15 погибших дельфинах.
Как отметили в публикации, есть тревожная информация о нахождении мертвой хамсы. Это говорит долгосрочных последствиях аварии и состоянии здоровья китообразных.
Напомним, что 15 декабря 2024 года произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту каждого находилось 9,2 тысячи тонн мазута, большинство из которого вылилось в воду. На прибрежных территориях Крыма и Краснодарского края продолжаются работы по отчистке загрязнений.
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Иван Мусатов