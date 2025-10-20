В Крыму мужчину приговорили к 17 годам колонии за госизмену в пользу Украины

20 октября 2025, 12:34

Фото: iStock/BrianAJackson

Житель села Оленевка Черноморского района Олег Будник приговорён к 17 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.