В Крыму мужчину приговорили к 17 годам колонии за госизмену в пользу Украины
Житель села Оленевка Черноморского района Олег Будник приговорён к 17 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Следствием установлено, что мужчину завербовал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины. Он передавал через мессенджеры сведения об оборонительных объектах и силах, задействованных в охране побережья. Полученную информацию украинская сторона использовала при подготовке ракетных ударов и планировании десанта на Крымский полуостров.
Будника задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ. Верховный суд Крыма признал его виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и назначил наказание — 17 лет колонии строгого режима и штраф 200 тысяч рублей. Апелляция в Сочи оставила приговор без изменений.
