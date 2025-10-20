«Вся в крови»: неизвестный жестоко избил девушку за отказ с ним знакомиться

20 октября 2025, 12:07

В Тюмени мужчина жестоко избил девушку за отказ познакомиться

Фото: Медиасток.рф

В Тюмени мужчина преследовал девушку и напал на нее после того, как она отказалась с ним знакомиться. Записью с камеры видеонаблюдения, на которой виден преступник, делится 72.ru.





Инцидент произошел 19 октября на улице Фармана Салманова. Судя по кадрам, мужчина в черном сначала общался с молодой парой, а затем обратил внимание на девушку, которая шла в противоположном направлении. В этот момент он резко развернулся и пошел вслед за ней. Со слов очевидцев, злоумышленник подошел к ней, чтобы познакомиться, но получил отказ. Тогда он жестоко избил незнакомку, а после содеянного скрылся. Пострадавшая громко звала на помощь.

«Я услышал крики: «Помогите!». Подбегаю и смотрю: стоит девушка вся в крови. Руки, лицо, пуховик в крови. И не просто какие-то капельки. Уже прохожий с ребенком к ней подошел, он вызвал полицию. Девушка сказала: «Мужчина хотел познакомиться. Я отказала. И он избил». Я побежал за ним. Не нашел», — рассказал изданию один из очевидцев.