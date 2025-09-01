В Крыму наркоман зарезал собственную мать и младшего брата
В республике Крым наркоман зарезал собственную мать и своего младшего брата после ссоры. Об этом сообщает telegram-канал Mash на волне.
Преступником оказался 27-летний Вячеслав, который совершил убийство в селе Войково. Сначала он поссорился с 23-летним братом Димой и своей мамой. Через пару дней их обнаружили. Женщина лежала парализованная, но была еще жива. Юноша погиб на месте. Все это время мама провела с сыном.
На теле Дмитрия было 12 ножевых ранений. Женщину госпитализировали в больницу, но спасти ее не удалось. Похороны семьи организовал отец девушки Дмитрия. Как рассказали родственники, Вячеслав стал наркоманом и годами изводил маму с братом.
