СК: под Питером троих дезертиров из зоны СВО на Украине взяли штурмом

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Троих осужденных, которые дезертировали из зоны спецоперации на Украине, взяли штурмом в Ленинградской области, пишет 47news, ссылаясь на региональное Военное следственное управление СК РФ. Уточняется, что мужчин осудили по уголовным статьям.
Сначала разыскивался 30-летний Александр Игуменов, затем возле его дома обнаружился 37-летний Владимир Никин, а также 30-летний Марк Фролов. Игуменов угрожал следователям оружием, а затем засел в квартире вместе с подельниками.
Позже ее штурмовали спецназовцы, задержав дезертиров.
Похожий случай произошел в июле, когда в Белоострове взяли двух дезертиров. Их нашли благодаря одному из местных, раскрывшему местоположение беглецов.
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Позже ее штурмовали спецназовцы, задержав дезертиров.
Похожий случай произошел в июле, когда в Белоострове взяли двух дезертиров. Их нашли благодаря одному из местных, раскрывшему местоположение беглецов.
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Никита Кротов