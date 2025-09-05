В Крыму пациент донес на соседа по палате из-за разговора про СВО
В Крыму пациент Кировской центральной районной больницы донес на соседа по палате из-за разговора про спецоперацию на Украине. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
Донос был сделан на 63-летнего Валерия Т. Дело открыли из-за дискредитации российской армии, в чем его обвинил сосед по палате Николай (имя изменено). По словам последнего, он хотел обсудить с Валерием последние новости о СВО, но тот начал обвинять ВС РФ в обстреле украинских домов. Из-за этого Николай и донес на мужчину.
Уже на суде Валерий отметил, что не допускал никаких выражений, которые дискредитируют российские войска. По его словам, Николай первым начал его оскорблять, узнав, откуда он родом. Валерий является украинцем, но еще в 1992 году получил гражданство РФ. О том, что его за это оскорблял Николай, подтвердил еще один сосед по палате, который остался анонимным.
Сначала Валерия все-таки оштрафовали на 30 тысяч, но после приговор отменили. К тому же он принес в суд справку о переводе денег в поддержку СВО. Производство по делу прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения.
