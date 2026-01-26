Житель Пензенской области выстрелил в соседа из-за уборки снега
В городе Кузнецк Пензенской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве после инцидента со стрельбой в жилом секторе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
В полицию обратился мужчина 1986 года рождения. По его словам, он обнаружил на дороге крупные снежные глыбы, мешавшие проезду автомобилей, и остановился, чтобы убрать их. В этот момент неизвестный выстрелил ему в плечо из окна одного из домов.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого — 43-летнего жителя Кузнецка. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершённом с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Как уточнили в пресс-службе УМВД, мужчина дал признательные показания. Он пояснил, что, находясь дома, увидел из окна, как потерпевший, по его мнению, разбрасывал снежные глыбы в сторону его участка. Недовольный действиями соседа, он взял пневматическую винтовку и, не выходя из дома, произвёл выстрел, попав мужчине в плечо.
Читайте также: