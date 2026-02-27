Певица из Сингапура спасла возлюбленного из горящей машины и обожгла 80% тела
В Сингапуре известная певица Рэйбе О Сью Хуэй вернулась на сцену спустя пять лет после тяжелой аварии, в которой получила ожоги 80 процентов тела. Ее первое выступление после длительного перерыва запланировано на 27 февраля.
Как пишет издание Mothership, 32-летняя артистка выступала в жанре гетай и стала известна на национальном уровне. В феврале 2021 года она попала в ДТП в районе Танджонг Пагар. Автомобиль, в котором находились шесть человек, двигался на высокой скорости и после столкновения загорелся. Певице удалось выбраться, после чего она попыталась спасти других пассажиров, но получила тяжелейшие ожоги.
Хуэй провела четыре месяца в больнице и почти четыре года проходила реабилитацию. Из-за повреждений лица и уменьшения объема легких она долго не могла петь. После длительных тренировок артистке удалось восстановить голос. Теперь она объявила о возвращении на сцену, что вызвало отклик у поклонников.
