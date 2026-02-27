Певица из Сингапура спасла возлюбленного из горящей машины и обожгла 80% тела

27 февраля 2026, 10:35

Фото: iStock/GummyBone

В Сингапуре известная певица Рэйбе О Сью Хуэй вернулась на сцену спустя пять лет после тяжелой аварии, в которой получила ожоги 80 процентов тела. Ее первое выступление после длительного перерыва запланировано на 27 февраля.