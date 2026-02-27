В Краснодаре подросток впал в кому после падения с крыши трамвая

27 февраля 2026, 10:53

В Краснодаре подросток-зацепер упал с крыши трамвая

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Краснодаре 15-летний подросток получил тяжелые травмы и впал в кому после падения с крыши движущегося трамвая. Об этом сообщили в краевом управлении МВД.