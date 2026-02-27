В Краснодаре подросток впал в кому после падения с крыши трамвая
В Краснодаре 15-летний подросток получил тяжелые травмы и впал в кому после падения с крыши движущегося трамвая. Об этом сообщили в краевом управлении МВД.
Трагедия случилась на улице Евдокии Бершанской: несовершеннолетний, катаясь на крыше трамвая, упал с большой высоты и получил серьезные травмы. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Пострадавший находится в коме.
В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента. По предварительным данным, школьник увлекался экстремальным занятием — зацепингом.
