В Крыму после разлива мазута введён режим ЧС регионального характера

Фото: istockphoto/Narai Chal
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня введён в Керчи и Ленинском районе Крыма. Причина — разлив мазута в Чёрном море после крушения двух российских танкеров в Керченском проливе.
Соответствующий указ, подписанный главой республики Сергеем Аксёновым, опубликован на официальном сайте областного правительства. Границами зоны техногенной ЧС определены Керчь и Ленинский район.
Главам указанных муниципалитетов предписано обеспечить мониторинг прибрежной зоны в круглосуточном режиме, создать необходимый резерв материальных и технических средств для сбора нефтепродуктов, а также принять меры по обеспечению безопасности населения и территорий.
Управлению МЧС Крыма поручено сформировать специальные группы, подготовить технику, снаряжение и оборудование для ликвидации последствий ЧС. Республиканскому министерству экологии надлежит провести мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания.
Читайте также:
Загрязнение мазутом в Анапе: химический запах Чёрного моря и последствия на десятилетия для природы и туризма
Российский вратарь Сафонов оплатил волонтёрам выезд к пляжам Анапы
Назван срок ликвидации мазута на пляжах Черноморского побережья
Главам указанных муниципалитетов предписано обеспечить мониторинг прибрежной зоны в круглосуточном режиме, создать необходимый резерв материальных и технических средств для сбора нефтепродуктов, а также принять меры по обеспечению безопасности населения и территорий.
Управлению МЧС Крыма поручено сформировать специальные группы, подготовить технику, снаряжение и оборудование для ликвидации последствий ЧС. Республиканскому министерству экологии надлежит провести мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания.
Читайте также:
Загрязнение мазутом в Анапе: химический запах Чёрного моря и последствия на десятилетия для природы и туризма
Российский вратарь Сафонов оплатил волонтёрам выезд к пляжам Анапы
Назван срок ликвидации мазута на пляжах Черноморского побережья
Александр Бойцов