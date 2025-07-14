«Спасли девочку ценой двух жизней»: В Мордовии мать 11 детей трагически погибла, стремясь спасти свою дочь

14 июля 2025, 07:46

В Мордовии на реке Мокша во время спасения дочери утонула мать 11 детей

Фото: iStock/FMNG

В Мордовии трагически погибла многодетная мать, которая пыталась спасти свою дочь. В результате инцидента десятеро детей остались сиротами. Информацию об этом предоставил глава Республики Мордовия Артем Здунов через свой Telegram-канал.





Семья Юдинцевых отдыхала в воскресенье на берегу реки Мокша в Ковылкинском районе. Наталья Юдинцева вместе с детьми находилась в воде, в то время как отец семейства был у палатки. Во время купания начала тонуть их 13-летняя дочь Алиса. Наталья и ее старшая дочь Анастасия немедленно бросились ей на помощь.



Им удалось спасти Алису, однако сами женщины выбраться из воды не смогли и погибли.





«Невообразимое горе для всей семьи, где младшему ребёнку нет и года. 10 детей остались без мамы, без старшей сестры. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — написал Артем Здунов.