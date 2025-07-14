«Спасли девочку ценой двух жизней»: В Мордовии мать 11 детей трагически погибла, стремясь спасти свою дочь
В Мордовии на реке Мокша во время спасения дочери утонула мать 11 детей
В Мордовии трагически погибла многодетная мать, которая пыталась спасти свою дочь. В результате инцидента десятеро детей остались сиротами. Информацию об этом предоставил глава Республики Мордовия Артем Здунов через свой Telegram-канал.
Семья Юдинцевых отдыхала в воскресенье на берегу реки Мокша в Ковылкинском районе. Наталья Юдинцева вместе с детьми находилась в воде, в то время как отец семейства был у палатки. Во время купания начала тонуть их 13-летняя дочь Алиса. Наталья и ее старшая дочь Анастасия немедленно бросились ей на помощь.
Им удалось спасти Алису, однако сами женщины выбраться из воды не смогли и погибли.
«Невообразимое горе для всей семьи, где младшему ребёнку нет и года. 10 детей остались без мамы, без старшей сестры. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — написал Артем Здунов.Он заверил, что ситуация взята под особый контроль республиканских властей. Глава региона пообещал семье Юдинцевых необходимую поддержку и заботу.
Ранее сообщалось, что рыбаки в Южной Корее вынуждены были выбросить за борт более 1300 особей ценного тихоокеанского голубого тунца. Общая стоимость дорогостоящего улова оценивалась в 1,9 миллиона долларов (около 150 миллионов рублей).