МЧС: в Крыму выявлены два новых участка загрязнения нефтепродуктами

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Два новых участка загрязнения нефтепродуктами на фоне крушения танкеров выявили в Крыму, передают спасатели в официальном Telegram-канале МЧС.
«В Керчи, в районе городского пляжа, выявлено незначительное загрязнение на 1,8 километра. В Ленинском районе у озера Тобечик — 2,1 километра», — сказано в сообщении.В настоящее время зона очищается, а также специалистами вывозится грунт, работает свыше 40 единиц техники и порядка 150 человек.
За несколько дней до этого стало известно, что на крымском полуострове ввели региональный режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в результате шторма 15 декабря. Как уточняли оперативные службы, перевозилось, примерно, 9,2 тысячи тонн нефтепродуктов.
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Никита Кротов