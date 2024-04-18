В Крыму силовики задержали 12 членов неонацистской группировки «Белая масть»

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В Крыму сотрудники силовых структур задержали 12 функционеров межрегиональной неонацистской группировки «Белая масть». Операция проводилась совместно органами МВД и ФСБ России.
Задержанные считают себя представителями праворадикального направления политики и открыто поддерживают киевский режим, сообщают «Известия». По месту жительства фигурантов правоохранители провели обыски. Было изъято огнестрельное оружие, ножи, кастеты, а также экстремистская литература и самодельные плакаты с лозунгами в поддержку националистов с Украины и идеологов фашизма.
Кроме того, силовиками были обнаружены современные средства связи, при помощи которых задержанные распространяли материалы экстремистской и националистической направленности. В телефонах фигурантов была найдена переписка с командирами Вооружённых сил Украины (ВСУ), лидерами Русского добровольческого корпуса* и батальона «Азов»*. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных нескольких уголовных дел.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов