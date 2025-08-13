В Крыму сын обокрал мать и попал в ДТП после угона ее машины

13 августа 2025, 21:49

Мужчина украл драгоценности своей матери в Крыму и сдал их в ломбард

Фото: istockphoto/megakunstfoto

В Симферопольском районе Крыма под суд пойдет мужчина, обвиняемый в угоне автомобиля и краже у собственной матери, сообщает УМВД республики.