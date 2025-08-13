В Крыму сын обокрал мать и попал в ДТП после угона ее машины
В Симферопольском районе Крыма под суд пойдет мужчина, обвиняемый в угоне автомобиля и краже у собственной матери, сообщает УМВД республики.
В полицию обратилась 59-летняя жительница одного из сел района — она заявила об угоне своего автомобиля. Подозреваемым оказался её 25‑летний сын. По версии следствия, молодой человек изготовил дубликат ключей от гаража и похитил у матери ключи от машины.
Злоумышленник направлялся в Симферополь, но не справился с управлением и попал в ДТП, после чего продолжил движение на повреждённом авто. Сотрудники ГАИ остановили машину для проверки документов и обнаружили у водителя признаки опьянения.
Кроме того, установлено, что он похитил у матери ювелирные изделия на сумму свыше 600 тысяч рублей и снял с её карты деньги. Похищённые средства потратил на личные нужды, а украшения сдал в ломбард. По факту преступлений возбуждено уголовное дело.
