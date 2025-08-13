Мигранты чуть не зарезали парня в российском городе
Мигранты чуть не зарезали парня в Москве, когда тот вступился за девушку
В Москве группа мигрантов, по предварительным данным — граждане Таджикистана, напала на местную жительницу.
Как пишут Telegram-каналы, девушка попросила помощи у проходившего мимо юноши, после чего между ним и мигрантами вспыхнул словесный конфликт, переросший в драку с поножовщиной.
Нападавшие скрылись; пострадавшего молодого человека госпитализировали, полиция ведёт розыск.
Ранее также сообщалось, что в Брюсселе мигранты избили девушку в хиджабе из‑за оголённых рук.
