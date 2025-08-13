Достижения.рф

Мигранты чуть не зарезали парня в российском городе

Мигранты чуть не зарезали парня в Москве, когда тот вступился за девушку
Фото: istockphoto/vichinterlang

В Москве группа мигрантов, по предварительным данным — граждане Таджикистана, напала на местную жительницу.



Как пишут Telegram-каналы, девушка попросила помощи у проходившего мимо юноши, после чего между ним и мигрантами вспыхнул словесный конфликт, переросший в драку с поножовщиной.

Нападавшие скрылись; пострадавшего молодого человека госпитализировали, полиция ведёт розыск.

Ранее также сообщалось, что в Брюсселе мигранты избили девушку в хиджабе из‑за оголённых рук.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0