Мигранты чуть не зарезали парня в российском городе

13 августа 2025, 20:53

Мигранты чуть не зарезали парня в Москве, когда тот вступился за девушку

Фото: istockphoto/vichinterlang

В Москве группа мигрантов, по предварительным данным — граждане Таджикистана, напала на местную жительницу.