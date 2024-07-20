В Крыму сообщили о восстановлении электроснабжения в Алуште

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Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил своем Telegram-канале о восстановлении электроснабжения в Алуште.
«Свет в Алуште включили», – сообщил Крючков.
В Telegram-канале ГУП РК «Крымэнерго» отмечается, что по состоянию на 23:55 по московскому времени на подстанции было обнаружено и локализовано поврежденное оборудование. Согласно сообщению, аварийные бригады приступили к поэтапному включению потребителей.
Ранее глава администрации российского города Галина Огнева сообщила, что крымская Алушта полностью осталась без электричества из-за аварии на высоковольтных линиях. Мэр отметила, что без электричества остался весь алуштинский муниципалитет.
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Александр Климов