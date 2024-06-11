В Крыму суд дал пять лет колонии жителю, вступившему в сговор с СБУ

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Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты к пяти годам строгого режима за переписку с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Генпрокуратуру России.
Мужчина был осужден по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).
Согласно следствию и суду, с октября 2022 года по апрель 2023 года он вступил в сговор с представителем СБУ, информировал его о своих навыках управления беспилотниками и обращения с оружием, а также предложил способы своего участия в противодействии проведению специальной военной операции.
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