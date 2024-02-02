«Баулы с адресами на Украину»: необычный груз обнаружили на таможне в Забайкалье

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На железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» сотрудники таможни в грузовом поезде обнаружили контейнеры с военной формой для украинских военных, который отправлялся транзитом через Китай в Польшу. Об этом сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев в рамках пресс-конференции.
«Груз транзитом шел через Китай в Польшу. По декларации шла спортивная и рабочая одежда. На ЖДПП при досмотре ИДК просвечивает каждый контейнер. И он показал, что там не совсем спортивная одежда по плотности ткани и другим параметрам. Один контейнер "выдернули", вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии», - пояснил Игнатьев.
Таким образом, таможенники задержали восемь контейнеров. Сейчас изучается их содержимое. При этом Игнатьев отметил, что упакована форма для ВСУ была заводским способом в вакуумную упаковку. После распаковки понадобится еще порядка 6 дополнительных контейнеров, чтобы поместить все.
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Элина Позднякова