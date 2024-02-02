«Баулы с адресами на Украину»: необычный груз обнаружили на таможне в Забайкалье

«Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на линии фронта. Но экономика по-прежнему важна, как и безопасность женщин и детей, которые живут в тылу», - заявил Кличко в интервью французскому журналу Point.

Он пояснил, что у каждого украинского военного есть семья, и все хотят знать, что их родные находятся в безопасности.Кличко также отметил, что в Киеве мобилизовали уже 100 тысяч мужчин и женщин.Накануне экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что во время военного положения никому из украинцев отсидеться не удастся. Она также добавила, что каждому придется выполнить долг перед страной на фронте или в тылу.