В Крыму трех детей и взрослого унесло в море на сапборде

28 июля 2025, 23:20

В Крыму спасли взрослого с тремя подростками, которых уносило в море на сапборде

Фото: МЧС Республики Крым @mchsrk

В Ленинском районе Крыма спасатели помогли трем подросткам и одному взрослому, которых сильное течение уносило в море во время катания на сапбордах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.