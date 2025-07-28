В Крыму трех детей и взрослого унесло в море на сапборде
В Ленинском районе Крыма спасатели помогли трем подросткам и одному взрослому, которых сильное течение уносило в море во время катания на сапбордах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Инцидент произошел у села Семеновка. Группа каталась на сапбордах, однако не справилась с мощными водными потоками. В МЧС поступило сообщение с информацией о происшествии, на место оперативно выехали сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».
Спасатели обнаружили людей в километре от берега и доставили их на сушу без последствий для здоровья. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась, но с ними был проведен профилактический инструктаж.
МЧС Крыма напомнило о правилах безопасности при использовании сапбордов: обязательное ношение спасательных жилетов, проверка оборудования перед выходом на воду, учет ветра и течения, а также осторожность в зонах движения маломерных судов.
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