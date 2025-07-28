Трое детей пропали во время купания на реке Дон в Ростове

28 июля 2025, 22:35

Фото: istockphoto/Petr Protsenko

Трое детей пропали во время купания в реке Дон в Ростове. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщает пресс-служба регионального МЧС.





Уточняется, что все произошло возле Ворошиловского моста. Спасатели рассказали, что десятилетнего мальчика спасли, продолжаются поиски его двоих товарищей.





«Поступила информация о том, что очевидцами из акватории реки Дон спасен один ребенок 2015 года рождения. В медицинской помощи не нуждается», — добавили в МЧС.

