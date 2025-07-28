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Трое детей пропали во время купания на реке Дон в Ростове

Фото: istockphoto/Petr Protsenko

Трое детей пропали во время купания в реке Дон в Ростове. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщает пресс-служба регионального МЧС.



Уточняется, что все произошло возле Ворошиловского моста. Спасатели рассказали, что десятилетнего мальчика спасли, продолжаются поиски его двоих товарищей.

«Поступила информация о том, что очевидцами из акватории реки Дон спасен один ребенок 2015 года рождения. В медицинской помощи не нуждается», — добавили в МЧС.
Перед этим сообщалось, что украинский дрон атаковал сотрудников МЧС в Энергодаре при тушении пожара. В ведомстве отметили, что техника пожарных повреждена, но сами огнеборцы не пострадали. Известно, что это не первая подобная атака со стороны ВСУ.
Никита Кротов

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