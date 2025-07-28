Дочь актрисы Екатерины Климовой похвасталась фигурой в купальнике — фото
Дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета похвасталась фигурой в купальнике.
Снимок размещен в соцсетях звездной наследницы. На нем 23-летняя девушка находится в Турции и стоит на лестнице у пирса, восхищая юзеров внешностью. Стоит отметить, что обе родственницы выглядят сногсшибательно и вызывают ажиотаж в интернете.
Бьюти-обозреватели писали, что 47-летняя Климова занимается спортом и следит за собой. Кроме Елизаветы, у нее есть сыновья Корней и Матвей, рожденные от Игоря Петренко и дочь Белла от Гелы Месхи.
Что касается Петренко, мужчина вернул многомиллионный долг экс-супруге. После развода он перестал платить оговоренную сумму на содержание детей, нарушив соглашение.
*Запрещен в РФ
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