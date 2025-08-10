Анастасия Решетова рассказала о планах по расширению бизнеса в сфере красоты
Модель Решетова раскрыла детали будущих проектов в бьюти-индустрии
Анастасия Решетова поделилась с подписчиками своими масштабными планами по развитию бизнеса. По её словам, бьюти-индустрия остаётся для неё главным направлением самореализации наряду с творчеством.
Модель отметила, что за годы работы накопила значительный опыт, множество идей и глубокие знания, которые намерена воплотить в новых проектах — от разработки авторских трендов и уникальных продуктов до внедрения инновационных решений, привезённых из-за рубежа.
Решетова также призналась, что путь в бизнесе не обходится без трудностей, но она настроена уверенно.
«Я знаю, на что можно влиять — от исследований и лекций о здоровье и коже до запуска абсолютно новых форматов», — отметила она.