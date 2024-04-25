В Крыму вынесли приговор пособнику СБУ, передававшему данные о ВС РФ

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Пособнику Службы безопасности Украины (СБУ), передававшему данные о ВС РФ, промышленной и энергетической инфраструктуре Запорожской области для последующих обстрелов со стороны ВСУ, вынесли приговор. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по Запорожской области.
Отмечается, что Верховный суд Республики Крым признал гражданина Украины виновным по статье Уголовного кодекса РФ о шпионаже. За это он приговорён к 11 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.
По данным следствия, мужчина передавал Киеве данные о местах дислокации и направлениях движения российских войск, чтобы ВСУ затем наносили по ним удары с помощь ракет и артиллерии.
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Анастасия Чинкова