В Крыму вынесли приговор пособнику СБУ, передававшему данные о ВС РФ

Пособнику Службы безопасности Украины (СБУ), передававшему данные о ВС РФ, промышленной и энергетической инфраструктуре Запорожской области для последующих обстрелов со стороны ВСУ, вынесли приговор. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по Запорожской области.