Дружба с Жириновским: как жил и умирал оружейный барон Барданов из Мытищ, дом которого спецназ штурмовал несколько часов

Владимир Барданов с дочерью (Фото: соцсети)
30 марта в подмосковном поселке Вёшки правоохранительные органы 10 часов пытались штурмовать особняк 61-летнего Владимира Барданова, но безуспешно. Хозяина роскошного особняка взять живым не удалось.
Кем был Владимир Барданов, чем зарабатывал миллионы и что стало с имуществом «мытищинского князя» читайте в материале «Радио 1».
Криминальная карьера Барданова началась в 70-х. Тогда оружейный барон отсидел 3 года по почтенной статье — грабеж и обещал себе больше не возвращаться в тюрьму. Но нежелание возвращаться в стены «казенного дома» вовсе не означало отказ от противозаконных действий. В 90-е Владимир Барданов занимался крышеванием, сбытом краденых авто и подделкой дорогих часов. Из криминальной среды у Борданова осталась привычка представляться кличками. Себя он назвал просто Князем.
После того как появились деньги Барданов открыл в Москве сеть видео-салонов и подался в политику.
Владимир Жириновский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Видео-салоны Барданова пришлись очень кстати при предвыборной гонке 1995 года. Выступления Владимира Жириновского были записаны на кассеты криминального авторитета Барданова и распространялись по всей стране. За работу в партии Князю предложили быть кандидатом в депутаты Государственной думы от Удмуртии.
Однако у Барданова с политикой дела не сложились. В последний момент всплыла информация о судимости и его кандидатуру пришлось снять.
Фото: РИА Новости/Алексей Сазонов
К 1998 году страну перестало штормить и нужно было начинать зарабатывать законным путем. Тогда «мытищинский князь» вложился в заправочный бизнес. Компания Барданова носила название ЗАО «Тверь-экспресс». Он был генеральным директором, а его жена — соучредителем.
После 2000-х Князь продал все заправки, а деньги направил на строительство двух торговых комплексов на Сокольнической площади. Кроме прибыли от сдачи в аренду торговых площадей, Барданов имел доходы от ЧОПа и автосервиса.
30 марта, в рамках следствия, правоохранители решили осмотреть дом Владимира Барданова с целью подтверждения информации о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Дело могло закончиться для Князя условным сроком, но он решил оказать сопротивление.
Помимо официально зарегистрированных на Барданова пяти охотничьих карабинов и травматического пистолета, в особняке находились десятки гранат, автоматы и пулемет Дягтерева. Оружия и боеприпасов в доме «мытищинского князя» хватило бы едва ли не на целую роту солдат.
Владимир Барданов отстреливался от сотрудников полиции автоматными очередями более 10 часов, бросил из окна на силовиков 2 гранаты. После обстрела термобарическими снарядами дом Владимира Барданова загорелся и он погиб в пожаре, но так и не сдался.
Домашние питомцы всегда были в жизни криминального авторитета. С появлением денег и возможностей менялись питомцы. Еще в 2000 году Барданов завел себе крокодила. После того как построил дом в поселке Вёшки среди домашних любимцев появились два медведя, рысь и пума.
После окончания перестрелки правоохранителями были обнаружены кабан, два тигра, козы, цесарки, курицы и павлин. Никто из животных при перестрелке не пострадал.
Уголовное дело против Владимира Барданова прекратили в связи с гибелью главного подозреваемого. Роскошный замок после пожара восстановлен только частично. Родственники заменили крышу и на этом решили остановиться. Все имущество погибшего Князя было по закону разделено между женой и четырьмя детьми.
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Князь, просто князь
Криминальная карьера Барданова началась в 70-х. Тогда оружейный барон отсидел 3 года по почтенной статье — грабеж и обещал себе больше не возвращаться в тюрьму. Но нежелание возвращаться в стены «казенного дома» вовсе не означало отказ от противозаконных действий. В 90-е Владимир Барданов занимался крышеванием, сбытом краденых авто и подделкой дорогих часов. Из криминальной среды у Борданова осталась привычка представляться кличками. Себя он назвал просто Князем.
После того как появились деньги Барданов открыл в Москве сеть видео-салонов и подался в политику.
Кандидат в депутаты от ЛДПР
Владимир Жириновский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Видео-салоны Барданова пришлись очень кстати при предвыборной гонке 1995 года. Выступления Владимира Жириновского были записаны на кассеты криминального авторитета Барданова и распространялись по всей стране. За работу в партии Князю предложили быть кандидатом в депутаты Государственной думы от Удмуртии.
Однако у Барданова с политикой дела не сложились. В последний момент всплыла информация о судимости и его кандидатуру пришлось снять.
В Москве задержали студента из КНР за контрабанду оружия
Легальный бизнес
Фото: РИА Новости/Алексей Сазонов
К 1998 году страну перестало штормить и нужно было начинать зарабатывать законным путем. Тогда «мытищинский князь» вложился в заправочный бизнес. Компания Барданова носила название ЗАО «Тверь-экспресс». Он был генеральным директором, а его жена — соучредителем.
После 2000-х Князь продал все заправки, а деньги направил на строительство двух торговых комплексов на Сокольнической площади. Кроме прибыли от сдачи в аренду торговых площадей, Барданов имел доходы от ЧОПа и автосервиса.
Оружие на роту солдат
Фото: РИА Новости/Telegram-канал А. Хинштейна
30 марта, в рамках следствия, правоохранители решили осмотреть дом Владимира Барданова с целью подтверждения информации о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Дело могло закончиться для Князя условным сроком, но он решил оказать сопротивление.
Помимо официально зарегистрированных на Барданова пяти охотничьих карабинов и травматического пистолета, в особняке находились десятки гранат, автоматы и пулемет Дягтерева. Оружия и боеприпасов в доме «мытищинского князя» хватило бы едва ли не на целую роту солдат.
Владимир Барданов отстреливался от сотрудников полиции автоматными очередями более 10 часов, бросил из окна на силовиков 2 гранаты. После обстрела термобарическими снарядами дом Владимира Барданова загорелся и он погиб в пожаре, но так и не сдался.
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Животных любил больше, чем людей
Домашние питомцы всегда были в жизни криминального авторитета. С появлением денег и возможностей менялись питомцы. Еще в 2000 году Барданов завел себе крокодила. После того как построил дом в поселке Вёшки среди домашних любимцев появились два медведя, рысь и пума.
После окончания перестрелки правоохранителями были обнаружены кабан, два тигра, козы, цесарки, курицы и павлин. Никто из животных при перестрелке не пострадал.
Что сейчас с имуществом «мытищинского князя»?
Фото: РИА Новости/ СК РФ
Уголовное дело против Владимира Барданова прекратили в связи с гибелью главного подозреваемого. Роскошный замок после пожара восстановлен только частично. Родственники заменили крышу и на этом решили остановиться. Все имущество погибшего Князя было по закону разделено между женой и четырьмя детьми.
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