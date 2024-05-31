В Крыму задержали мужчину, планировавшего подорвать российского военного

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который по заданию украинских спецслужб собирался с помощью самодельного взрывного устройства подорвать российского военного около его дома. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
По данным ведомства, 30-летний мужчина заложил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда.
В отношение задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств.
В управлении ФСБ добавили, что злоумышленник сотрудничает со следствием и даёт признательные показания. В настоящее время он находится под стражей.
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В отношение задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств.
В управлении ФСБ добавили, что злоумышленник сотрудничает со следствием и даёт признательные показания. В настоящее время он находится под стражей.
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Анастасия Чинкова