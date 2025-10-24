Россиянин затопил квартиру соседа и избил его за отказ от компенсации

24 октября 2025, 16:33

Под Курском мужчина избил соседа за отказ от компенсации за затопленную квартиру

Фото: iStock/Backiris

Житель Железногорска избил своего соседа, отказавшегося брать миллион рублей в качестве компенсации за затопленную квартиру. Об этом сообщает «Курское Интернет Телевидение».





Все произошло 19 января, когда мужчина обнаружил, что его жилье заливает водой из квартиры этажом выше. Там же он нашел ее хозяина рядом с расколотым бачком унитаза, из которого текла струя. Сосед был пьян, поэтому мужчина решил обсудить проблему позже с его женой. Однако тот последовал за ним, настойчиво предлагая деньги, а после отказа набросился с кулаками.

«Он <…> рассек ему бровь и сломал переносицу, затем схватил его за одежду и головой ударил в голову. Затем он разбил ему зубную коронку и продолжил бить руками и ногами», — говорится в сообщении.