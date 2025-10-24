Россиянин затопил квартиру соседа и избил его за отказ от компенсации
Житель Железногорска избил своего соседа, отказавшегося брать миллион рублей в качестве компенсации за затопленную квартиру. Об этом сообщает «Курское Интернет Телевидение».
Все произошло 19 января, когда мужчина обнаружил, что его жилье заливает водой из квартиры этажом выше. Там же он нашел ее хозяина рядом с расколотым бачком унитаза, из которого текла струя. Сосед был пьян, поэтому мужчина решил обсудить проблему позже с его женой. Однако тот последовал за ним, настойчиво предлагая деньги, а после отказа набросился с кулаками.
«Он <…> рассек ему бровь и сломал переносицу, затем схватил его за одежду и головой ударил в голову. Затем он разбил ему зубную коронку и продолжил бить руками и ногами», — говорится в сообщении.Пострадавший все же смог схватить агрессора за руки и вытолкнуть в подъезд. До приезда полиции он удерживал его на месте. На допросе дебошир заявил, что не видит своей вины, однако суд постановил обратное. В итоге его приговорили к восьми месяцам исправительных работ и обязали выплатить 120 тысяч рублей за моральный вред.